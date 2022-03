Fans empört : Russland darf weiterhin am ESC teilnehmen

Die Ukraine möchte, dass Russland vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen wird. Die EBU will dieser Aufforderung aber nicht nachkommen.

Vom 10. bis zum 14. Mai 2022 findet wieder der Eurovision Song Contest statt. Eigentlich sollten auch Russland und die Ukraine an dem Wettbewerb in Turin teilnehmen. Doch aufgrund des Krieges ist das momentan nur schwer vorstellbar. Seit den Morgenstunden dringt Russland mit Panzern und Flugzeugen in die Ukraine vor.

Der ESC «ist eine nicht-politische Veranstaltung»

Die EBU, die den ESC veranstaltet, will dieser Bitte aber nicht nachkommen. In einem Statement erklärten sie laut «Metro»: «Der Eurovision Song Contest ist eine nicht-politische Veranstaltung, die Nationen vereint und Diversität durch Musik feiert.» Sowohl und Russland hätten sich dazu bereit erklärt, an dem Wettbewerb teilzunehmen. «Wir planen damit, Künstler aus beiden Ländern in Turin zu begrüßen und sie im Mai in Turin performen zu lassen.» Weiter heißt es: «Natürlich werden wir die Situation weiter genaustens beobachten.»