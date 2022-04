Schweden und Finnland: Russland droht bei Nato-Beitritten mit nuklearer Eskalation im Baltikum

Finnland und Schweden erwägen aktuell einen Beitritt zum Nato-Bündnis. Finnland, das eine 1300 km lange gemeinsame Grenze mit Russland hat, werde bereits in den nächsten Wochen eine Entscheidung treffen, kündigte Premierministerin Sanna Marin am Mittwoch an.

«Von einer atomfreien Ostsee kann keine Rede mehr sein»

Gemäß Dmitri Medwedew, dem stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, wird Russland im Falle eines Nato-Beitritts Schwedens und Finnlands seine Land-, See- und Luftstreitkräfte in der Ostsee verstärken müssen. Medwedew sprach auch ausdrücklich Nuklearwaffen an, indem er sagte, es könne nicht mehr von einer «atomfreien» Ostsee die Rede sein – wo Russland die Exklave Kaliningrad zwischen Polen und Litauen besitzt.

Nato-Beitritte könnten größte strategische Konsequenz des Kriegs sein

Finnland erlangte 1917 seine Unabhängigkeit von Russland und kämpfte während des Zweiten Weltkriegs in zwei Kriegen, in denen es einige Gebiete an Moskau verlor, gegen die Sowjetunion. Am Donnerstag kündigte Finnland eine Militärübung in Westfinnland an, an der Streitkräfte aus Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Lettland und Estland teilnehmen werden.