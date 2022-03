Britisches Verteidigungsministerium : Russland könnte in Cherson prorussische Regierung installieren

Cherson könnte zum Separatistengebiet werden, so das britische Verteidigungsministerium. Russland könnte demnach versuchen, über ein lokales Referendum dieses Ziel zu erreichen.

Die Menschen ich Cherson demonstrieren gegen die russische Belagerung. @insiderUKR

Russland könnte in der ukrainischen Stadt Cherson nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums ein Separatistengebiet anstreben. Das Ministerium erklärte, möglicherweise plane Russland, in der von russischen Truppen besetzten Stadt eine prorussische Regierung in Stellung zu bringen. Ziel sei es, «politische Kontrolle» in ukrainischen Gebieten auszuüben.

Demnach könnte Russland versuchen, ein «Referendum» in Cherson zu veranstalten, um das Gebiet als «abtrünnige Republik» nach dem Vorbild der Separatistengebiete in den Regionen Luhansk und Donezk sowie auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim zu legitimieren. Außenstaatssekretär James Cleverly erklärte, jeder Versuch, lokale Referenden abzuhalten, wäre «ein weiterer Versuch, einer inakzeptablen, ungerechtfertigten, illegalen Invasion einen Anstrich von Glaubwürdigkeit zu verpassen».

Die russische Armee hat bei ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine nach eigenen Angaben das komplette Gebiet Cherson im Süden des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. In dem Gebiet in der Schwarzmeer-Region leben rund eine Million Menschen. Bestätigt wurde die Besetzung von ukrainischer Seite zunächst nicht. Allerdings hatte Russland zuvor schon die Kontrolle über die Gebietshauptstadt Cherson übernommen. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte gesagt, Russland strebe dort die Bildung einer «Volksrepublik Cherson» an

Warnschüsse auf Demonstranten

Auf Grundlage von Geheimdienstinformationen erklärte das Ministerium, in den von Russland besetzten Städten Melitopol, Berdjansk und Cherson habe es Demonstrationen von Ukrainern gegen die Besatzer gegeben. Russische Soldaten hätten dabei Warnschüsse auf Demonstranten abgegeben.

Russland habe in Melitopol zudem einen eigenen Bürgermeister in Stellung gebracht, nachdem dessen Vorgänger am Freitag verschleppt worden sein soll. Auch der Bürgermeister der Stadt Dniprorudne wurde den Angaben zufolge von russischen Streitkräften verschleppt.