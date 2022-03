«Raketenarsenal zerstört» : Russland meldet Einsatz von neuer Hyperschall-Rakete

Moskau meldet die Zerstörung eines Raketenarsenals in der Ukraine. Putins Armee soll dabei erstmals eine Rakete eingesetzt haben, die mit mehr als 6000 km/h fliegt.

Die russische Luftwaffe hat in ihrem Krieg gegen die Ukraine nach Angaben aus Moskau mit der Hyperschall-Rakete «Kinschal» (Dolch) ein Raketenarsenal im Gebiet Iwano-Frankiwsk zerstört. Das unterirdische Munitionsdepot der ukrainischen Luftwaffe in Deljatyn im Südwesten der Ukraine sei am Freitag durch die ballistische Rakete vernichtet worden. Das sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konoschenkow, am Samstag. Im Gebiet Odessa am Schwarzen Meer seien zwei Stützpunkte der militärischen Aufklärung zerstört worden. Überprüfbar waren die Angaben nicht.