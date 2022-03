Gerichtsurteil : Russland muss Arktis-Aktivisten sofort freilassen

Vor zwei Monaten beschlagnahmte Russland von Greenpeace das Schiff «Arctic Sunrise». Der Seegerichtshof in Hamburg entscheidet: Alle Aktivisten sind freizulassen.

Russland muss nach einer Entscheidung des Internationalen Seegerichtshofs die Greenpeace-Aktivisten der «Arctic Sunrise» unverzüglich freilassen. Die Crew und das Schiff dürfen Russland und russische Seegewässer verlassen, kündigte Präsident Shunji Yanai an. Die Richter setzten eine Kaution von 3,6 Millionen Euro fest, die von den Niederlanden als Bankgarantie in Russland zu hinterlegen sind. Die Maßnahmen seien bindend, erklärte der Richter. Dagegen teilte die russische Regierung in einer ersten Reaktion mit, die Gerichtsentscheidung nicht anzuerkennen.