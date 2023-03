Ukraine-Krieg: Russland produziert pro Monat 20 Panzer – und verliert 150

So produziert das einzige verbleibende Werk im Land monatlich nur 20 Panzer. Im Bild besucht Ex-Präsident Medwedew die UralVagonZadov-Fabrik.

imago/Russian Look

Früher 1000 Panzer pro Monat

Diese Überlegung ging nicht auf: Die sowjetischen Verluste waren zwar enorm, konnten aber durch immer neue Rekruten ausgeglichen werden. Auch zerstörte Panzer und andere Fahrzeuge wurden laufend durch neu gefertigte ersetzt. Die Sowjetunion hat im Zuge ihres Rückzugs aus dem Westen ganze Panzerfabriken und andere Rüstungsfirmen in Gebiete im Osten des Landes gezügelt. Damals produzierte die sowjetische Industrie monatlich 1000 Panzer.

Von solchen Zahlen können Wladimir Putin und seine Militärführung heute nur noch träumen. Wie der «Economist» berichtet, verfügt Russland gerade noch über eine einzige Panzerfabrik. Der Industriekomplex im Osten Russlands namens UralVagonZadov, der in den 1930er-Jahren gebaut wurde, soll heute rund 30.000 Angestellte beschäftigen – trotzdem fertigt die Riesenfabrik monatlich nur 20 Panzer.

Russland hat in der Ukraine 1779 Panzer verloren

Dementsprechend sei der Bedarf etwa zehnmal so hoch wie das Angebot. Laut der Open Source Intelligence-Plattform Oryx hat Russland seit Beginn seiner Invasion im Februar 2022 bereits 1779 Panzer verloren. Im Durchschnitt ergibt das monatlich knapp 150 Panzer, die entweder vollständig zerstört, zurückgelassen oder von ukrainischen Truppen gesichert wurden. Mit den 20 Panzern, die pro Monat in Russland gefertigt werden, lassen sich diese Verluste also niemals ausgleichen – zudem hat Russland im Gegensatz zur Ukraine bisher, abgesehen von iranischen Drohnen, keine Waffen von Verbündeten erhalten.