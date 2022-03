«Rossgram» - Russland schickt Instagram-Klon an den Start

Die Behörden in Russland hatten Instagram vor zwei Wochen gesperrt.

Ende Monat soll in Russland mit «Rossgram» ein einheimischer Konkurrent zu Instagram an den Start gehen.

Die internationalen Sanktionen gegen das Land beeinträchtigen den Alltag vieler Russinnen und Russen wohl bereits heute stark. Auch im digitalen Raum sind sie zunehmend vom Westen abgeschnitten. Vor rund zwei Wochen sperrten die Behörden Instagram. Seither kann man nur noch über den Umweg eines «Virtual Private Network» (VPN) auf den beliebten Dienst zurückgreifen. Ihre Selfies müssen viele nun also woanders posten – vielleicht bald schon auf einem einheimischen Dienst. Wie die «NZZ» schreibt, soll eine neue App namens «Rossgram» den Dienst aus den USA ersetzen, wenn es nach dem Kreml geht.

Aussehen tut die neue App fast genau gleich wie das beliebte amerikanische Vorbild: rosa-gelbe Schriften und ein schlichter weißer Hintergrund. An den Start soll der neue Dienst Ende Monat gehen, registrieren kann man sich aber schon heute. Der Kreml hat dafür eine Marketing-Aktion gestartet und will wichtige Influencer und Influencerinnen mit an Bord holen. Die Verantwortlichen betonen dabei, dass auf der neuen Plattform keinerlei Beschränkungen herrschen würden. Vieles bleibt um den Dienst aber noch unklar – und ganz weg vom Fenster ist die Konkurrenz wohl auch noch nicht.