Krieg in der Ukraine : «Russland setzt Phosphorbomben ein»

Ukrainische Behörden behaupten, in der östlichen Stadt Kramatorsk sowie in Irpin und Hostomel nahe Kiew sei weiße Phosphormunition eingesetzt worden. Die Substanz gilt nicht als Chemiewaffe, doch deren Einsatz hat für Menschen grausame Folgen.

Am 22. März 2022 soll Russland weiße Phosphorbomben über Hostomel und Irpin in der Ukraine abgeworfen haben.

Russland soll in Hostomel und Irpin, zwei Vororte nordwestlich von Kiew, weiße Phosphorbomben abgeworfen haben. Das gab der Bürgermeister von Irpin, Oleksandr Markushin, auf Telegram bekannt. Der Angriff soll in der Nacht zum Dienstag geschehen sein, meldeten Userinnen und User auch via Twitter.