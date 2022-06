Luftraum verletzt : Russland simuliert Raketenangriffe – folgt bald der Einmarsch in Estland?

Laut dem Nato-Staat führt Russland derzeit Simulationen von Raketenangriffen durch, außerdem soll ein Helikopter in den Luftraum eingedrungen sein. Ist der Staat im Baltikum das nächste Ziel des Kremls?

Während der Krieg in der Ukraine auch vier Monate nach Beginn der russischen Invasion anhält, sorgt der Kreml anscheinend auch dafür, für andere Einsätze gewappnet zu sein. So berichtet Estland , dass Russland derzeit Militärübungen inklusive simulierter Raketenangriffe durchführen würde. Die Nation, die zusammen mit Lettland und Litauen das Baltikum bildet, befürchtet deshalb eine Zunahme der Spannungen oder gar eine Eskalation zwischen Russland und einem Nato-Staat an der unmittelbaren Grenze zwischen den beiden Systemen, wie « Bloomberg » schreibt. Die Landesführung machte keine Angaben dazu, wie sie von den Simulationen erfahren hatte.

Helikopter dringt in Luftraum ein

Laut dem estnischen Verteidigungsministerium habe provokatives Verhalten im Vorfeld des Nato-Gipfels , der nächste Woche in Madrid stattfinden wird, stark zugenommen. Das Land hat außerdem die Verletzung seines Luftraums durch einen Helikopter des russischen Grenzschutzes gemeldet. Der Hubschrauber des Typs Mi-8 sei am 18. Juni unerlaubt in den Luftraum des baltischen EU- und Nato-Mitglieds eingedrungen, teilte die estnische Armee am Dienstag mit.