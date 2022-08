An Finnland-Grenze: Russland soll täglich Gas im Wert von fast 10 Millionen Euro abfackeln

Neue Satellitenbilder sollen zeigen, wie Russland Gas an der Grenze zu Finnland abbrennt. Die wertvolle Ressource sollte eigentlich in die Nordstream-1-Pipeline eingespeist werden.

Eine Analyse von Rystad Energy zeigt, dass Russland täglich etwa 4,34 Millionen Kubikmeter Gas an der Grenze zu Finnland verbrennt. Das berichtet die BBC. Rystad Energy ist ein weltweit führendes Analyseunternehmen für die Öl- und Gasindustrie mit Sitz im norwegischen Oslo. Dort heißt es, dass die russische Verdichterstation in Portovaya nahe der Grenze zu Finnland täglich Gas im Wert von schätzungsweise zehn Millionen Dollar (rund 9,6 Millionen Euro) abfackeln soll. Das Gas wäre eigentlich für Deutschland bestimmt.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind besorgt über die großen Mengen an Kohlendioxid und Ruß, die dabei entstehen und die das Schmelzen des arktischen Eises noch verstärken könnten. Das Gas stammt aus einer neuen Anlage für verflüssigtes Erdgas (LNG). Die ersten Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt, kamen von finnischen Bürgerinnen und Bürger, die Anfang des Sommers an der nahe gelegenen Grenze eine große Flamme am Horizont entdeckten.

Forschende stellen erheblichen Wärmeanstieg fest

Portovaja liegt in der Nähe einer Verdichterstation am Anfang der Nordstream-1-Pipeline , die Gas unter dem Meer hindurch nach Deutschland transportiert. Die Lieferungen durch die Pipeline sind seit Mitte Juli gedrosselt, wobei Russland technische Probleme für die Einschränkung verantwortlich macht. Deutschland sagt, es handele sich um einen rein politischen Schachzug nach Russlands Einmarsch in der Ukraine .

Doch seit Juni haben Forschende einen erheblichen Anstieg der von der Anlage ausgehenden Wärme festgestellt, der vermutlich auf das Abfackeln von Gas zurückzuführen sei. Während das Abfackeln von Gas in Verarbeitungsanlagen üblich sei – normalerweise aus technischen oder sicherheitstechnischen Gründen – habe das Ausmaß dieses Abfackelns die Expertinnen und Experten verwirrt. «Ich habe noch nie gesehen, dass eine LNG-Anlage so viel abfackelt», sagt Dr. Jessica McCarty, Expertin für Satellitendaten von der Miami University in Ohio, zur BBC.

Technische Probleme könnten der Grund sein

Mark Davis ist der CEO von Capterio, einem Unternehmen, das sich mit der Suche nach Lösungen für das Abfackeln von Gas beschäftigt. Seiner Meinung nach ist das Abfackeln kein Zufall, sondern eher eine bewusste Entscheidung, die aus betrieblichen Gründen getroffen wird. «Die Betreiber zögern oft, Anlagen abzuschalten, weil sie befürchten, dass es technisch schwierig oder kostspielig sein könnte, sie wieder in Betrieb zu nehmen, und das ist hier wahrscheinlich der Fall», sagte er gegenüber BBC. Andere glauben, dass es technische Probleme bei der Bewältigung der großen Gasmengen geben könnte, die in die Nordstream-Pipeline eingespeist wurden.

«Der Standort der Fackel ist eine sichtbare Erinnerung an Russlands Dominanz auf den europäischen Energiemärkten.» Sindre Knutsson von Rystad Energy