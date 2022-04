Krieg in der Ukraine : Russland stoppt Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien

Beide Länder weigern sich, russisches Gas in Rubel zu bezahlen. Während sich Polen auf der sicheren Seite glaubt, sieht es in Bulgarien schlechter aus.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte im März angekündigt, «unfreundliche» Abnehmer würden nicht mehr mit Gas beliefert, falls sie Gazprom nicht in Rubel bezahlen.

Wirtschaftliche Folgen für den Westen wie auch für Russland: Tankstelle des russischen Gaskonzerns Gazprom in Moskau. (Archivbild)

Polen und Bulgarien müssen ab Mittwoch ohne russische Gaslieferungen auskommen. Der russische Gaskonzern Gazprom habe sie darüber informiert, dass die Lieferungen gestoppt würden, teilten die polnische und die bulgarische Regierung am Dienstag mit. Sollten weitere derartige Schritte gegen andere Länder folgen, könnte dies gravierende wirtschaftliche Folgen haben, insbesondere in Deutschland, das stark auf russische Gaslieferungen angewiesen ist. Allerdings würde sich Russland damit auch ins eigene Fleisch schneiden.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte im März angekündigt, «unfreundliche» Abnehmer würden nicht mehr mit Gas beliefert, falls sie Gazprom nicht in Rubel bezahlen. Damit wollte er offenbar dem durch westliche Sanktionen ausgelösten Wertverfall des Rubels entgegenwirken. Westliche Staaten weigerten sich, dem nachzukommen, weil sie damit ihre eigenen Sanktionen unterlaufen würden. Außerdem verwiesen sie auf gültige Verträge. Etwa 60 Prozent der Gasverträge lauten in Euro, die übrigen in Dollar.