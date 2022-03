Flugzeugabschuss Ukraine : Russland verhindert MH17-Untersuchung

Der Flugzeugabschuss über der Ukraine wird nicht näher untersucht. Moskau legt ein Veto gegen ein internationales Strafgericht ein.

Russland blockiert die Suche nach den Verantwortlichen für den Abschuss des Fluges MH17: Moskaus Botschafter Witali Tschurkin legt am Treffen des Sicherheitsrates das Veto ein.

Mit seinem Veto gegen ein UNO-Sondertribunal zum mutmaßlichen Abschuss einer Passagiermaschine der Malaysia Airlines über der Ostukraine hat Russland die internationale Gemeinschaft verärgert. Russland blockierte am Mittwoch im UNO-Sicherheitsrat in New York einen entsprechenden Resolutionsentwurf, den Australien, Belgien, Malaysia, die Niederlande und die Ukraine ausgearbeitet hatten.