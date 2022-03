Ukraine-Krieg : Russland verstaatlicht Eigentum ausländischer Unternehmen

Nachdem diverse Firmen angekündigt haben, ihre Produktion in Russland einzustellen, will das Land deren Immobilien und weitere Besitztümer verstaatlichen. So will das wirtschaftlich schwächelnde Land Konkurse und einen Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindern.

1 / 4 Die russische Gesetzgebungskommission hat ein zweites Maßnahmenpaket gutgeheißen. REUTERS Dieses soll die Verstaatlichung des Eigentums von ausländischen Firmen ermöglichen, die ihre Produktion in Russland vorerst gestoppt haben. REUTERS Damit will Russland Konkurse und einen Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindern. Im Bild betrachtet ein Mann an einer Moskauer Job-Börse Stellenangebote. REUTERS

Die russische Gesetzgebungskommission hat ein zweites Paket von Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung verabschiedet, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur «Ria» berichtet. Die Maßnahmen sehen unter anderem auch eine Verstaatlichung des Eigentums von ausländischen Firmen und Organisationen vor, wie die Partei «Einiges Russland» auf ihrem Telegram-Kanal schreibt.

Von den Maßnahmen seien konkret jene Firmen betroffen, die seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine angekündigt haben, ihre Produktion im Land zu stoppen und sich vom russischen Markt zurückzuziehen. Wenn eine Firma zu mehr als 25 Prozent im Besitz von Personen ist, die Bürgerinnen oder Bürger sogenannter «unfreundlicher Staaten» sind, soll dort eine «externe Verwaltung» eingeführt werden. Damit will die russische Regierung Konkurse verhindern und Arbeitsplätze sichern.

Jene Arbeitgeber hätten demnach fünf Tage Zeit, um die externe Verwaltung abzulehnen und den Betrieb wieder aufzunehmen. Andernfalls würden die Unternehmen für drei Monate staatlich geführt und anschließend verkauft oder aufgelöst, wie der Sekretär des Generalrats der Partei «Einiges Russland» auf Telegram schreibt.