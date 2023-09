Russland: Zeigt dieses Foto General Sergej Surowikin?

In Russland kursiert ein Foto des nach der Revolte der Wagner-Söldner im Juni in Ungnade gefallenen General Sergej Surowikin. Es soll den «General Armageddon» in zivil mit seiner Ehefrau zeigen, wie die bekannte TV-Moderatorin Ksenia Sobtschak schreibt. «General Sergej Surowikin ist draußen. Lebendig, gesund, zu Hause, bei seiner Familie, in Moskau. Das Foto wurde heute aufgenommen», so Ksenia Sobtschak.