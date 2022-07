Kartoffeln fehlen : Russlands McDonald’s-Kopie kann keine Pommes mehr servieren

Weil es nicht genügend russische Kartoffeln gibt, müssen Gäste der Fast-Food-Restaurants Vkusno i tochka auf Pommes frites verzichten. Importe sind wegen der Sanktionen nicht möglich.

Doch nun fehlt es an russischen Kartoffeln, um den Gästen Pommes frites servieren zu können.

Hoffen auf Kartoffelernte im Herbst

Mit der neuen Ernte im Herbst sollten die Pommes frites wieder auf die Speisekarte kommen, versichert das Unternehmen. Ebenso wolle man weiter wachsen und plane deshalb, in den nächsten Monaten weitere Filialen zu eröffnen. Es ist nicht das erste Mal, dass die russische McDonald’s-Kopie negative Schlagzeilen liefert. So haben sich Kundinnen und Kunden in Moskau über verschimmelte Burger-Brötchen beschwert.