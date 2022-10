Nach tödlichem Schuss : «Rust»-Dreh soll an anderem Ort fortgesetzt werden

Nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins sollen die Dreharbeiten für den Film «Rust» Medienberichten zufolge umziehen. «Die Produktion erwägt andere Standorte, auch in Kalifornien, aber es wurden noch keine Entscheidungen getroffen», wurde die Anwältin der Produktionsfirma in «The Hollywood Reporter» zitiert. Auch das Branchenblatt «Variety» berichtete, dass die Arbeiten ab Januar 2023 nicht mehr in New Mexico fortgesetzt werden sollten und nach einem neuen Drehort gesucht werde.