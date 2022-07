Im Kino: Ryan Gosling spielt in Netflix’ teuerstem Film

«The Gray Man»

Als Hauptperson schlüpft Ryan Gosling in die Rolle des Court Gentry, dem besten Agenten der CIA. Als er hinter Ungereimtheiten bei der Spionage-Organisation kommt, muss er vor der CIA flüchten – oder genauer: vor Lloyd Hansen (Chris Evans).

Gentry wird gejagt

Dass die Russo-Brüder sich für Ryan Gosling entschieden haben, überrascht: Der Schauspieler war zwar in rasanten Streifen wie «Drive» zu sehen, dieses Maß an Action ist allerdings neu.

Russo über Gosling

Goslings anfängliche Nervosität habe sich gelegt: «Man muss sich eine Abfolge von Schlägen und Tritten merken, und wenn man sich diese nicht richtig merkt, dann wird man verletzt. Und das hat er in neun Actionsequenzen geschafft. Das war also eine Herkulesaufgabe», so Joe Russo zu «Collider».