«Get ready with me» : Ryan Reynolds verrät seinen Make-up-Trick

«Get ready with me»-Videos sind ein Dauerbrenner auf Youtube, Instagram und Co. Schauspieler Ryan Reynolds möchte wohl auf den Trend aufspringen und zeigt seine Skills.

Natürlich ist es ein Scherz (und ein Werbegag), wegen dem die Hollywood-Größe den schwarzen Stift im Gesicht schwingt: Reynolds, der seit Donnerstag, 10. Mai, als Stimme von Pikachu im Film «Detective Pikachu» in den Kinos zu hören ist, malt sich in einem auf Youtube veröffentlichten Video dutzende schwarze Punkte auf Wangen, Stirn und Nase.

Unter dem Motto «Get ready with me – Pika Edition» mimt der Schauspieler den typischen Social-Media-Make-up-Artist. Doch mehr als die paar schwarzen Pünktchen gibt's für die Fans nicht. «Jetzt braucht es nur noch ein Oscar-prämiertes Unternehmen für visuelle Effekte, das das fertige Produkt mittels einer Multi-Millionen-Dollar-Technologie in Pikachu verwandelt», heißt es abschließend vom Star.