Billigflugairline: Ryanair ist mit 1,4 Milliarden Euro zurück in der Gewinnzone

Diesen Sommer will Ryanair Flugangebote deutlich aufstocken

Den Marktanteil habe Ryanair aber in mehreren EU-Ländern vergrößern können, vor allem in Italien, Polen und Irland, hob der Unternehmenschef hervor. In diesem Sommer will Ryanair so viele Flüge anbieten wie nie zuvor – täglich sollen es mehr als 3000 sein. Die Passagierzahl soll auf 185 Millionen im Gesamtjahr steigen. Bis 2034 sollen es sogar 300 Millionen Passagiere pro Jahr werden, die mit Ryanair fliegen.