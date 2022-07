Aufwärtstrend : Ryanair peilt nach gutem Quartal starken Sommer an

An vielen Flughäfen in Europa herrscht derzeit Chaos – Ryanair-Chef Michael O’Leary will dennoch deutlich mehr Flüge anbieten als vor der Corona-Pandemie. Mit einer Gewinnprognose ist er aber noch zurückhaltend.

Die Erholung der Ticketnachfrage hat Europas größtem Billigflieger Ryanair im Frühjahr überraschend viel Gewinn eingebracht. Konzernchef Michael O’Leary rechnet weiterhin mit einem starken Sommer. Trotz der Engpässe und langer Schlangen an vielen Flughäfen will er deutlich mehr Flüge anbieten als vor der Corona-Pandemie, wie Ryanair am Montag in Dublin mitteilte. Doch mögliche neue Virusvarianten und die Vorsicht vieler Kunden stimmen das Management zurückhaltend – so traut sich O’Leary weiterhin keine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr zu.