3 neue Ziele, 4 gestrichen : Ryanair streicht erneut Strecken am Hahn

Drei neue Strecken ab Frankfurt-Hahn bietet der Billigflieger im Sommer an. Vier andere fallen weg. Schuld ist eine «dumme deutsche Steuer», erklärt der Ryanair-Chef.

Budapest, Barcelona, Prag und Madrid fliegt Ryanair von Frankfurt-Hahn nicht mehr an. Dafür kommen Korfu, Rijeka in Kroatien und Tanger in Marokko ins Programm.

Der irische Billigflieger Ryanair wird im Sommerflugplan 2013 drei neue Ziele vom Hunsrück-Flughafen Hahn anfliegen. Dies sind von Anfang April an die griechische Insel Korfu, Rijeka in Kroatien und Tanger in Marokko, wie Airline-Chef Michael O'Leary am Dienstag in Hahn mitteilte. Damit bietet Ryanair im Sommer kommenden Jahres 54 Strecken von Hahn aus an. Im vorangegangenen Sommer waren es noch 55. Weggefallen sind als Ziele Budapest, Barcelona, Prag und Madrid. Das begründete die Airline mit höheren Gebühren am Ort.