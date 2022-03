In ganz Europa : Ryanair verlässt zahlreiche Flughäfen

Weil die bestellten Boeing 737-Max nicht fliegen dürfen, bekommt der Billigflieger Ryanair Probleme. Ryanair streicht deshalb Verbindungen.

Europas größte Billig-Airline Ryanair muss ihre Flugpläne im Winter 2019 und im Sommer 2020 anpassen. Die Fluggesellschaft kündigte am Dienstag an, ab dem Winter 2019 an bestimmten Flughafenstützpunkten Kürzungen vorzunehmen oder sie zum Teil auch ganz aufzugeben. Hintergrund sind Probleme bei den Flugzeugen des Typs 737-Max. Ryanair hatte rund 50 Flugzeuge des Typs bestellt und sie für den Einsatz im Sommer 2020 vorgesehen. Deren Auslieferung verzögere sich nun jedoch. Eine Rückkehr zum normalen Betrieb werde erst ab dem Sommer 2021 erwartet.