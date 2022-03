Rheinland-Pfalz : S-Bahn springt in Rüsselsheim aus Schienen

RÜSSELSHEIM – Der Zug der Linie S9 war am Mittwochabend entgleist. 42 Fahrgäste seien in der Bahn gewesen, verletzt wurde offenbar niemand.

Nach der Entgleisung einer S-Bahn der Linie S9 in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) laufen an der wichtigen Zugstrecke die Bergungsarbeiten. Am Donnerstag bereitete die Deutsche Bahn das sogenannte Aufgleisen des Zuges vor. Die Bahn war am Mittwochabend bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Rüsselsheim in Richtung Wiesbaden mit etwa zehn Stundenkilometern im hinteren Zugteil aus den Schienen gesprungen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.