Großregion: Saar-Abgeordnete müssen ihre Nebeneinkünfte offenlegen

Die Abgeordneten des saarländischen Landtages haben die Offenlegung ihrer gesamten Nebeneinkünfte beschlossen. Sie stimmten am Mittwoch in Saarbrücken einer Änderung der Geschäftsordnung des Landesparlamentes zu. Demnach sind sie künftig verpflichtet, Nebeneinnahmen und beispielsweise Beratungs- oder andere Honorare an die Landtagspräsidentin zu melden.