Saarland : Saar-Landtag bringt Ombudsstelle für Jugendhilfe auf den Weg

SAARBRÜCKEN – SPD und CDU haben eine Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes auf den Weg gebracht. So wird es bald für junge Menschen und Familien eine Anlaufstelle geben, an die sie sich bei Problemen mit der saarländischen Jugendhilfe wenden können.

Im Saarland wird es künftig eine Ombudsstelle in der Kinder- und Jugendhilfe geben. Der Landtag brachte am Donnerstag in Saarbrücken mit den Stimmen von SPD und CDU eine Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes auf den Weg. Die Ombudsstelle soll von jungen Menschen und deren Familien angerufen werden können, wenn es Probleme mit den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe im Saarland gibt. Die Ombudsstelle wird im Sozialministerium als «unabhängige und fachlich nicht weisungsgebundene Stelle» angesiedelt.