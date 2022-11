Großregion: Saar-SPD fordert Verschärfung des Glücksspielgesetzes

Rund 15.000 Saarländerinnen und Saarländer kämpfen mit einer Glücksspielsucht, wie die zuständige Landesfachstelle erklärt. In vielen Fällen wird auch das Umfeld in die Abwärtsspirale und die daraus resultierende Geldnot hineingezogen. Mit ihrer absoluten Mehrheit im Landtag will die Saar-SPD nun für eine drastische Verschärfung des Glücksspielgesetzes im Saarland kämpfen, wie die Saarbrücker Zeitung berichtet.

Was die SPD konkret anstrebt, ist zunächst das Spielhallen-Zutrittsverbot für alle Spieler, die in einem nationalen Sperrsystem auch als «spielsüchtig» registriert sind. Auch als Begleitpersonen soll ihnen der Zutritt verwehrt bleiben. Zudem soll die Zulassung neuer Spielhallen schwieriger werden. Betreiber brauchen für die Genehmigung strafrechtlich gesehen eine weiße Weste. Speisen und Getränke sollen auch nicht mehr gereicht werden dürfen.

Bereits weniger Spielhallen im Saarland

Mit der Verschärfung des Gesetzes will die SPD nun noch weiter gehen, rechnet aber mit Schwierigkeiten, wie die Saarbrücker Zeitung berichtet. Der Grund sei die entsprechende Lobby, die schon parat steht, um dem Vorhaben Steine in den Weg zu legen. Dennoch will SPD-Politiker Löw im Saarland das bundesweit schärfste Spielhallengesetz durchboxen. «Für meine Fraktion stehen in dem Punkt Spieler- und Jugendschutz an allererste Stelle», betont er.