Saarland: Saar-Verfassung künftig ohne den Begriff «Rasse»

Die saarländische Verfassung wird künftig nicht mehr den Begriff «Rasse» enthalten und eine Diskriminierung «aus rassistischen Gründen» verbieten. Dies ist eine von drei Verfassungsänderungen, die der Landtag am Mittwoch (09.00) in Saarbrücken auf den Weg bringen wird. An der späteren Zustimmung nach der Beratung im Verfassungsausschuss besteht kein Zweifel, da es sich um einen gemeinsamen Vorschlag der regierenden SPD und der oppositionellen CDU handelt. Außerdem sollen mit zwei anderen Verfassungsänderungen auch die Nachhaltigkeit sowie die Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit zu Staatszielen erklärt werden.