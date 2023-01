Saarbrücken : Saarbahn erfasste 28-jährige Fußgängerin – schwer verletzt

Eine 28 Jahre alte Fußgängerin ist in der Innenstadt von Saarbrücken von einer Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach wollte die Frau die Saarbahntrasse in Höhe einer Straße überqueren.