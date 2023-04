Saarbrücken bleibt im Aufstiegsrennen – 2:0 gegen Dresden

Die Saarländer siegten am Freitagabend mit 2:0 (2:0) und zogen in der Tabelle dank der besseren Tordifferenz an den punktgleichen Sachsen (beide 56) vorbei auf Rang vier vor. Die Tore für die Gastgeber im ausverkauften Ludwigsparkstadion erzielten Adriano Grimaldi in der 28. Minute und Richard Neudecker (45.). Die Gäste beendeten die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Niklas Hauptmann (90.+2) in Unterzahl.