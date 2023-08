DFB Pokal: Saarbrücken schockt den KSC

Gleich zu Beginn der Partie nahm der Favorit aus Karlsruhe das Heft in die Hand und drängte Saarbrücken in die eigene Hälfte. Die Saarländer arbeiteten mit vielen Fouls und erschwerten den Gästen somit den Spielaufbau. Bis zur Halbzeit wollte keines der beiden Teams so richtig in die Gänge kommen und die einzig nennenswerte Chance hatte Schleusener, der quasi mit Pausenpfiff die Großchance zur Gästeführung vergab.