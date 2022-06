Stundenlanger Polizeieinsatz : Polizei findet mutmaßlichen Schützen in Saarbrücken leblos auf

KLARENTHAL – Ein stundenlanger Großeinsatz der Polizei in Saarbrücken ist beendet. Ein Mann, der auf Polizisten geschossen hatte, lag leblos in seiner Wohnung.

Einsatzfahrzeuge stehen nahe des Einsatzortes an der Wilhelmsstraße in Saarbrücken-Klarenthal.

Der Schütze, der in Saarbrücken-Klarenthal einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst hat, ist leblos in einer Wohnung entdeckt worden. Das teilte die Polizei am Freitag via Twitter mit. Er hat sich offenbar selbst getötet.