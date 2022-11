«Bucket List für Trekkies» : Saarländer bringt Buch mit To-Do-Liste für Star-Trek-Fans raus

Die Liste schlägt auch vor, die Drehorte der Star-Trek-Filme in den USA zu besuchen. «Es gibt da zum Beispiel berühmte Felsformationen bei Los Angeles», sagt Litaer. Oder weiter: eine Klingonen-Maske zu basteln, einmal wie «Mr. Spock» zu reden, klingonische Lieder am Lagerfeuer zu singen oder außerirdische Speisen zuzubereiten. «Man könnte Spaghetti nehmen, die sehen ja schon aus wie Würmer und dann blaue Lebensmittelfarbe darüber schütten. Das sieht dann exotisch aus», schlug Litaer vor.

Lieven L. Litaer gibt außerdem Kurse in Klingonisch

In dem Buch für Trekkie-Fans stehe «natürlich» auch, dass sie Klingonisch lernen sollten. Litaer bietet bereits seit 20 Jahren jährlich einen Sprachkurs für die Kunstsprache der Außerirdischen an. Der nächste steht ab dem 16. November in Saarbrücken an. 70 Personen aus mehreren Ländern seien angemeldet, sagte der Lehrer.