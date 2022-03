Weltrekordversuch : Saarländer schwenken 50 Stunden den Rost

Bei der Schwenk-EM haben acht Saarländer für 50 Stunden am Grill geschwenkt. Das Luxemburger Team belegte Platz eins in der Kategorie «Schwenker vom Schwenker».

Es war die erste Europäische Schwenkmeisterschaft, die am vergangenen Wochenende von den Saarländern mit dem Teamnamen «Side by Side BBQ» in der Gemeinde Überherrn ausgerichtet wurde. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Weltrekord im Dauerschwenken wurde übertroffen. Die alte Bestmarke im Grillen lag bei 48 Stunden. Detlef Jessen und sein Team standen zwei Stunden länger am Grill und schwenkten über 50 Stunden den Rost.