Terror : Saarländer wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft

Ein Saarländer sitzt wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat seit Mitte Februar in Saarbrücken in Untersuchungshaft.

Der Saarländer ließ sich in Mali an der Waffe ausbilden.

Ein Saarländer sitzt wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat seit Mitte Februar in Saarbrücken in Untersuchungshaft. Der 39-Jährige soll im Oktober 2021 gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin sowie zwei Kindern von Saarbrücken aus nach Mali gereist sein, um sich dort im Umgang mit Waffen ausbilden zu lassen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Partnerin sei in Frankreich inhaftiert. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) darüber berichtet.