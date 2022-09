Verwechslung mit Folgen : Saarländische Autofahrer tanken vier Tage lang falschen Kraftstoff

Fehler passieren bekanntlich jedem einmal. Dieser Patzer eines saarländischen Unternehmens, zieht allerdings schwerwiegende Folgen nach sich: An einer Tankstelle in Losheim wurde der Dieseltank versehentlich mit Benzin befüllt, wie die Saarbrücker Zeitung am heutigen Freitag berichtet. Das Fahren mit falschem Kraftstoff kann zu massiven Motorschäden führen. Ursächlich für den Fauxpas sei eine Verwechslung durch den Kraftstofflieferant gewesen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt hat. Besonders brisant an dem Missgeschick: Der Fehler wurde erst nach vier Tagen entdeckt.