Darts-WM : Saarländischer «German Giant» muss gegen William O’Connor ran

Am siebten Tag der Darts-WM wird die erste Runde beendet. Noch zwei Spiele am Nachmittag, dann sind die 32 Begegnungen komplett absolviert. In den beiden Sessions am Mittwoch sind auch Deutschlands Top-Profi und der größte Favorit gefordert.