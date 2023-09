Saarland: 69-Jährige tot im Bach gefunden – Ermittler hoffen auf «Aktenzeichen XY»

Seit dem 5. Oktober galt Gabriele M. als vermisst. Zwei Tage später wurde die 69-Jährige tot und teilweise entkleidet in einem Bach bei Neunkirchen/Saar aufgefunden. Die eingesetzte Mordkommission «Bike» geht mittlerweile von einem Sexualverbrechen aus und wendet sich nun über die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY» an die breite Öffentlichkeit.

Die aus Schiffweiler stammende Frau hatte am Tag ihres Verschwindens nach Polizeiangaben gegen 10 Uhr ihr Haus verlassen. Mit ihrem E-Bike war sie in Richtung Neunkirchen unterwegs. Eigentlich hätte sie am Nachmittag ihren Enkel von der Schule abholen sollen, doch sie kam nicht. Zunächst vermuteten die Ermittler einen Unfall – als die Suche mit einer Drohne an gewohnten Radstrecken der Frau ergebnislos verlief, zogen sie ein Gewaltverbrechen in Betracht.