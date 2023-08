Saarland: Der Fall Dillinger beschäftigt nun das Parlament

Der Justizausschuss des saarländischen Landtags beschäftigt sich an diesem Freitag (8.30 Uhr) mit der Vernichtung von möglichem Beweismaterial aus dem Besitz des Priesters Edmund Dillinger. Ziel der Sondersitzung sei es, die Hintergründe und Verantwortlichkeiten für die Vernichtung der Asservate aufzuklären, teilte die Sprecherin der SPD-Fraktion mit. Der Ende 2022 verstorbene Priester aus Friedrichsthal im Saarland steht im Verdacht, über Jahrzehnte vor allem Jugendliche sexuell missbraucht und in teils pornografischen Posen fotografiert zu haben.

In der von der SPD und CDU beantragten Sondersitzung soll die Saar-Landesregierung über die bisherigen Kenntnisse in dem Fall berichten. Die Sitzung werde ausnahmsweise wegen eines großen öffentlichen Interesses nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden laut Angaben des Landtags.

Asservatenvernichtung vorschnell und intransparent?

Die Trierer Aufarbeitungskommission hatte am 20. Juni Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken beantragt. Am 6. Juli folgte ein eigener Antrag des Bistums Trier an die Staatsanwaltschaft Saarbrücken, der das Begehren der Aufarbeitungskommission auf Akteneinsicht unterstützen sollte, wie das Bistum mitteilte. Große Teile des Materials aus dem Nachlass des Priesters waren aber bereits am 5. Juli in einer Müllverbrennungsanlage vernichtet worden.