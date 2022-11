Finanzen : Saarland erhält mehr Steuern – Notsituation bleibt

Das Saarland erhält zwar mehr Geld aus Steuereinnahmen. Dem stehen jedoch Mehrausgaben unter anderem durch den Ukraine-Krieg und die Energiepreise gegenüber. Der Finanzminister warnt deshalb vor großen Erwartungen – er sieht das Land in einer außergewöhnlichen Notlage.

Das Saarland rechnet für das laufende Jahr mit deutlichen Steuermehreinnahmen. Die regionalisierte Steuerschätzung sieht ein Plus von 133 Millionen Euro vor. Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) sprach am Mittwoch zwar von einem Hoffnungsschimmer, warnte aber vor zu großen Erwartungen. «Die nun vorliegenden Zahlen ändern nichts an der Notwendigkeit, für das Jahr 2022 eine außergewöhnliche Notsituation für das Saarland feststellen zu müssen.»