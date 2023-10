Saarland: Fünfjähriger Mathis ist laut Obduktion ertrunken

Der fünfjährige Junge, der am heutigen Montag in Saarbrücken tot aus der Saar geborgen wurde , ist ertrunken. Das habe eine Obduktion ergeben, teilte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums des Saarlandes am Montagnachmittag mit. Nach dem Ergebnis gebe es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Der Fünfjährige war am vergangenen Montagabend bei einem Spielplatzbesuch mit seiner Familie nahe der Saar in Saarbrücken verschwunden. Seitdem war intensiv nach dem vermissten Kind gesucht worden. Am Montag hatte eine Passantin dann den leblosen Körper des Jungen in der Saar entdeckt.