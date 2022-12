Corona : Saarland beendet die Isolationspflicht

SAARBRÜCKEN – Ab Samstag muss sich in keinem der Großregionsbundesländer mehr bei einer Corona-Infektion abgesondert werden.

Im Saarland gilt von diesem Samstag (10.Dezember) an keine Isolationspflicht mehr für Corona-Infizierte. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Die Landesregierung führt damit eine Regelung ein, wie sie bereits in anderen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg gilt.