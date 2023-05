DWD: Saarland im Frühjahr wärmstes und regenreichstes Bundesland

Das Saarland war im diesen Frühjahr das wärmste und zugleich regenreichste Bundesland. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer vorläufigen Bilanz am Dienstag in Offenbach mit. Die mittlere Temperatur von Anfang März bis Ende Mai betrug demnach 9,9 Grad. Dieses Ergebnis liege 1,5 Grad über dem Mittelwert der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

262 Liter pro Quadratmeter erfasste der DWD in den vergangenen drei Monaten. Zum Vergleich: Der Wert der Referenzperiode von 1961 bis 1990 liegt bei 222 Liter pro Quadratmeter. Den Meteorologen zufolge hat der «außergewöhnlich niederschlagsreiche März» zu dieser Bilanz beigetragen. Im Mai sei der Regen jedoch stark zurückgegangen. In diesem Monat betrug die Regenmenge 34 Liter pro Quadratmeter und lag somit deutlich unter dem Soll von 79 Liter.

Trotz des Regens zeigte sich im Frühjahr die Sonne ausgiebig: Mit insgesamt 515 Stunden war es im Saarland sonniger als üblich. 265 Stunden entfielen dabei auf den Mai. Bundesweit betrachtet war der Frühling im Schnitt so nass wie seit zehn Jahren nicht. Im März sei so viel Niederschlag gemessen worden, wie zuletzt vor 22 Jahren, so der DWD in seiner vorläufigen Bilanz.