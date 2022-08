Dürre In Europa : Saarland ist das trockenste Bundesland Deutschlands

SAARBRÜCKEN – In keinem anderen Bundesland ist der Sommer nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) so trocken ausgefallen wie im Saarland.

Mit 910 Sonnenstunden verzeichnet das Saarland einen neuen Rekord in diesem Sommer.

Das flächenmäßig kleinste Bundesland Deutschlands ist trauriger Dürre-Spitzenreiter unter den 16 deutschen Bundesländer. Wie der DWD am Dienstag in Offenbach mitteilte, fiel die Niederschlagsmenge zwischen Juni und August mit rund 80 Litern pro Quadratmeter «schockierend gering» aus. Der Mittelwert der international üblichen Referenzperiode 1961 bis 1990 liegt bei 226 Litern pro Quadratmeter - also fast zwei Drittel mehr.