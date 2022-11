Großregion: Saarland kämpft erfolgreich gegen Hausärzte-Mangel

Derzeit befinden sich laut dem Bericht 70 Mediziner in der Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch vor einigen Jahren. Entsprechende Informationsveranstaltungen und Seminare seien viel besser besucht, so der KV-Vizechef Dr. Joachim Meiser. Dieser fügt hinzu: «Es gibt auch viel mehr interessierte Quereinsteiger. Wir sehen immer wieder Anästhesisten und Chirurgen aus dem Krankenhaus, die sich zum Hausarzt weiterbilden wollen.»

Dass es nun in Bezug auf den Beruf des Hausarztes eine Trendwende gibt, hat laut Meiser vielfältige Gründe. Zum einen wurde an der Universität extra ein Lehrstuhl für Allgemeinmedizin eingerichtet, wodurch das Fach präsenter geworden sei. Hierzu trägt auch das in Homburg ansässige Kompetenzzentrum «Weiterbildung Allgemeinmedizin» bei. Meiser führt weiter aus: «Dass Arztpraxen bezuschusst werden, wenn sie Hausärzte ausbilden, hilft in der Angelegenheit enorm weiter, aber ich glaube, dass die nicht immer prickelnden Arbeitsbedingungen in den Kliniken auch eine große Rolle spielen».