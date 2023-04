Großregion: Saarland macht Millionen für kulturelle Highlights locker

Mit einer Millionenförderung für kulturelle Highlights will das Saarland im nächsten Jahr mehr Touristen anlocken. Insgesamt will das Land 1,2 Millionen Euro für die Projektträger bereitstellen, die sich erfolgreich für das zweite Förderprogramm «Kulturelle Leuchttürme» beworben hatten und die Wirtschafts- und Tourismusminister Jürgen Barke (SPD) am Dienstag bekanntgab.

Dabei handelt es sich um ein Licht- und 3D-Video-Mapping-Festival im Osthafen in Saarbrücken, ein internationales Jazz-Festival in Saarlouis, St. Ingbert und Saarbrücken sowie Opernfestspiele am Saarpolygon auf der Bergehalde in Ensdorf. Zudem erhält das Filmfestival Max Ophüls Preis eine noch verbliebene Summe von 80.000 Euro für die Ausweitung des Marketings nach Luxemburg und Frankreich.