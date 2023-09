Saarland: Messerangreifer soll in psychiatrische Einrichtung

Die Tat geschah in der Nähe eines Schützenhauses am Wildpark Karlsbrunn.

Nach einem Messerangriff auf ein Paar in einem Wald bei Großrosseln-Karlsbrunn im Saarland soll der inhaftierte Tatverdächtige in eine psychiatrische Einrichtung kommen. Wie der SR berichtet, habe die Staatsanwaltschaft den entsprechen Antrag gestellt, den 23-Jährigen zwangsweise einzuweisen. Wahrscheinlich werde der Mann in die Merziger Forensik kommen. Laut einem Gutachten leidet der Mann an einer psychischen Störung.