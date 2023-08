Saarland: Mutter und Sohn müssen lebenslang in Haft

Das Landgericht Saarbrücken hat eine Mutter und ihren Sohn wegen Mordes an der Cousine der Frau zu lebenslanger Haft verurteilt. Ausschlaggebend war das Motiv der Habgier bei der 66-Jährigen und ihrem 45-jährigen Sohn, welches die Kammer des Landgerichts als erfüllt angesehen hatte. Dies teilt ein Gerichtssprecher am Dienstag mit.

Zum Mord an der 74-jährigen Cousine kam es Anfang Oktober vergangenen Jahres. Hierbei wurde ihr in einem Haus im französischen Lothringen mehrfach in den Hals gestochen. Die Frau wurde von ihren Nachbarn im saarländischen Heusweiler als vermisst gemeldet, da sie nicht mehr aus dem Urlaub zurückkam. Eine große Suchaktion blieb ergebnislos.

Sparbuch und Wertsachen wurden im Auto gefunden

Die Polizei war eher zufällig im Zuge einer Verkehrskontrolle den Tätern auf die Schliche gekommen. Bei der Kontrolle konnten Sparbuch und weitere Wertgegenstände des Opfers sichergestellt werden, was die Ermittler dazu veranlasste das Wohnhaus der 66-Jährigen in Lothringen zu durchsuchen. Hierbei fanden sie die Leiche der Vermissten .

Wie der Saarländische Rundfunk berichtet, sah es das Gericht als erwiesen an, dass die Verurteilten des in Landesmedien als «Cousinen-Mord» titulierten Falles auf das Vermögen des Opfers aus waren oder zumindest in deren Haus in Heusweiler leben wollten. Die Richter folgten im Urteil der Staatsanwaltschaft, die Verteidiger hatten sieben Jahre für den geständigen Sohn wegen Totschlags gefordert sowie einen Freispruch für die Mutter, die ihre Unschuld beteuert hatte.