Evakuierungsflug : Saarland nimmt vier ukrainische Kriegsverletzte auf

SAARBRÜCKEN – Die deutsche Luftwaffe bringt immer wieder Kriegsverletzte Ukrainer nach Deutschland. Das Saarland hat vier davon aufgenommen.

Das Saarland hat vier Kriegsverletzte aus der Ukraine aufgenommen. Sie seien in stabilem Zustand in zwei Krankenhäuser gebracht worden, teilte das Innenministerium am Freitag in Saarbrücken mit. «Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, Kriegsverletzte aufzunehmen und ihnen bestmöglich zu helfen», sagte Innenminister Reinhold Jost (SPD).