Saarland: Schweigemarsch und Suchaufruf von «Die Ärzte» für den kleinen Mathis

In Saarbrücken haben sich am Samstag rund 1000 Menschen zu einem Schweigemarsch für den seit Montag vermissten fünfjährigen Jungen getroffen. Der Marsch sei gegen 16.30 Uhr gestartet, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag. In einem Video auf Facebook war zu sehen, wie sich die Menschen – viele mit weißen T-Shirts bekleidet – in langsamem Schritttempo bewegten und Luftballons sowie Suchplakate hochhielten.

Auch die Berliner Band «Die Ärzte» machte bei ihrem Konzert in Saarbrücken am Samstagabend auf den vermissten Fünfjährigen aufmerksam. Private Suchtrupps wollen am heutigen Sonntag wieder nach dem Jungen suchen. «Saarbrücken eine Stadt an der Grenze. Die Suchtruppen sind überall im Einsatz, auch in den Nachbarländern», schreibt die Facebook-Seite «Wo ist Mathis? Où est Mathis?» in einem Posting. «Wir brauchen auch Ihre Hilfe in den Gemeinden Forbach, Saargemünd, weiter in Richtung Metz, Strasbourg, bis hin zu Paris, Marseille. Auf der anderen Seite Luxemburg, Belgien, Holland…»