Grenzregion : Saarland und Rheinland-Pfalz vermerken im Dezember-Jahresvergleich einen Anstieg an Arbeitslosigkeit

SAARBRÜCKEN – Während das Saarland im Dezember 22 gleich viele Arbeitslose wie im November 22 zählt, ist die Zahl in Rheinland-Pfalz um 0,1 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Dezember 21 melden beide Bundesländer einen Anstieg.

Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen stieg, laut der Chefin der Regionaldirektion, auf einen Dezember-Rekord. DPA

Im Saarland sind im Dezember 2022 rund 33.600 Frauen und Männer arbeitslos gewesen – so viele wie im November. Im Vergleich zum Vorjahr waren aber 1400 Menschen mehr arbeitslos, ein Plus von 4,2 Prozent, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Die Arbeitslosenquote – berechnet auf der Basis aller zivilen Erwerbspersonen – lag unverändert bei 6,4 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 6,1 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist im Dezember leicht gestiegen. Rund 102.500 Frauen und Männer waren im letzten Monat des Jahres arbeitslos, das waren 140 oder 0,1 Prozent mehr als im November, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 4000 Arbeitslose mehr gezählt. Das entspricht einem Plus von 4,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 4,6 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 4,4 Prozent.

Es waren jedoch erneut mehr offene Stellen gemeldet als vor Jahresfrist. «Noch nie waren in einem Dezembermonat so viele Stellen registriert», sagte die Chefin der Regionaldirektion, Heidrun Schulz.

Arbeitslosenzahl in Deutschland ist insgesamt gestiegen

«Die Arbeitslosigkeit hat sich im Bereich der Arbeitslosenversicherung und im Bereich der Grundsicherung gegensätzlich entwickelt», berichtete Schulz. «Im Vergleich zum Vorjahr sind im Bereich der Arbeitslosenversicherung weniger Menschen arbeitslos, im Bereich der Grundsicherung ist ein deutlicher Anstieg zu erkennen.» Als Grund nannte Schulz die «verstärkte Arbeitslosmeldung» geflüchteter Menschen aus der Ukraine seit Mitte 2022.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember 2022 saisonbedingt auf 2,454 Millionen gestiegen. Das seien 20.000 mehr als im November und 124.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent. Der saisonbedingte leichte Anstieg war von Fachleuten erwartet worden.